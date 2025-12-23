Вторник, 23 декабря 2025
На концерт Ларисы Долиной в Москве продано чуть больше половины билетов

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

За сутки до сольного выступления народной артистки России Ларисы Долиной в Москве раскуплено немногим более половины билетов. Концерт запланирован на 24 декабря, но в рассчитанном на 92 места, свободными остаются 45.

Возврат билетов и отмены концертов

Низкий уровень продаж на московский концерт следует за чередой неутешительных для певицы событий в ее концертной деятельности. Ранее, на фоне широкого освещения судебного процесса вокруг сделки с недвижимостью Долиной, зрители начали возвращать билеты на ее некоторые выступления. Концерт в Туле, запланированный на 4 января, был полностью отменен. Причиной отмены, по имеющимся данным, стали крайне слабые продажи — более чем 300 мест из 724 остались невостребованными.

Напряженное возвращение на сцену

Возвращение Ларисы Долиной к публичной деятельности после окончания громкого судебного процесса состоялось 21 декабря на концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако это появление было омрачено тяжелой атмосферой. Певицу сопровождали адвокат и четверо охранников. Для нее была выделена отдельная гримерка, а общение с представителями прессы свели к абсолютному минимуму.

На концерт Ларисы Долиной в Москве продано чуть больше половины билетов
Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Этери Бериашвили»

Ведущая концерта Яна Чурикова, представляя артистку, говорила об искуплении и надежде. Долина вышла на сцену в серебряном платье и исполнила песню «Бенгальский огонь». Публика встретила певицу холодным молчанием, а во время выступления из зала раздался свист. После окончания номера Долина оперативно покинула площадку, не вступая в контакт с журналистами.

Окончание судебного спора

Напряженная ситуация вокруг артистки является прямым следствием завершившегося в середине декабря многомесячного судебного разбирательства. Верховный суд Российской Федерации вынес окончательное решение по спорной сделке с недвижимостью, оставив в силе переход права собственности на элитную квартиру в районе Хамовники.

На концерт Ларисы Долиной в Москве продано чуть больше половины билетов
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Квартира, стоимость которой оценивалась в 112 миллионов рублей, была окончательно возвращена покупательнице Полине Лурье. По информации из окружения певицы, решение суда стало для нее тяжелым ударом. После оглашения вердикта Долина не выходила на связь с коллегами по цеху и воздерживалась от каких-либо публичных комментариев.

Перспективы дальнейших выступлений

Отметим, что возможный сниженный интерес публики к московскому концерту и отмена тульского выступления могут свидетельствовать о серьезном влиянии судебной тяжбы на репутацию и востребованность артистки. Пока же артистка и ее команда сосредоточены на предстоящем выступлении, успех которого в условиях непроданных билетов и публичной реакции остается неочевидным.

