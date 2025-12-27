В Гонконге открылась масштабная выставка к 10-летию куклы Лабубу

В Гонконге открылась выставка Monsters by Monsters: Now and Then, посвященная 10-летию популярного персонажа Лабубу — зубастого эльфа, созданного местным художником и писателем Касингом Лунгом. Экспозиция разместилась в центре Asia Society и продлится до 4 января.

Лабубу, появившийся в 2015 году в серии рассказов The Monsters, завоевал мировую популярность после начала сотрудничества Лунга с китайской компанией Pop Mart в 2019 году. В 2024 году игрушка стала самой продаваемой в Восточной и Юго-Восточной Азии, а в 2025 году ее популярность распространилась на США, Россию и другие регионы. Кукла выпускается в более чем 300 вариантах.

Несмотря на неоднозначное восприятие из-за необычной внешности, в Гонконге Лабубу считается предметом гордости. Как отметил представитель организатора выставки, персонаж символизирует переход китайских товаров от массового производства к уникальному дизайну. Экспозиция разделена на зоны, где можно проследить эволюцию образа Лабубу и других «монстриков» автора.