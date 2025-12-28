Воскресенье, 28 декабря 2025
$77.69 €91.21 ¥11.04
0 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге ищут проектировщика пожарных систем для коричневой ветки метро

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Компания «Метропроект» ищет подрядчика для проектирования систем пожарной безопасности на новом участке коричневой линии метрополитена Санкт-Петербурга. Стоимость контракта оценивается в 96,8 миллиона рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о проведении открытого конкурса на проектирование систем пожарной безопасности для участка «Каретная» — «Суворовская-1» Кольцевой линии Петербургского метрополитена. Заказчиком проекта является АО «Метропроект», а прием заявок от претендентов продлится до 14 января 2026 года.

Работы разделены на три основных этапа. Первый включает проектирование систем для подземного вестибюля станции «Лиговский проспект-2», которая должна стать пересадочным узлом на существующую станцию оранжевой линии.

Второй этап охватывает проектирование пожарной безопасности для нового тоннельного участка от станции «Каретная» через «Лиговский проспект-2» до станции «Суворовская-1».

На заключительном этапе требуется разработать проектные решения для вестибюля станции «Знаменская», планируемой в качестве пересадки на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания». Во время строительства движение поездов через «Знаменскую» будет проходить без остановки. 

Согласно техническому заданию, все проектные работы по системам пожарной безопасности должны быть выполнены в полном объеме и сданы заказчику не позднее конца 2027 года. Стартовая цена контракта установлена в размере 96,8 миллиона рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Королевские эксперты назвали 2025 год самым мрачным для принца Гарри и Меган

Прошедший год стал для герцога и герцогини Сассекских периодом профессиональных расхождений и непрекращающихся личных испытаний. Несмотря на некоторые публичные победы, пара столкнулась с чередой скандалов, судебных неудач и настойчивых слухов о кризисе в их браке.Противоречивые слухи и семейные трудностиВ начале года в медийном пространстве возникла загадочная история о возможных «мемуарах о разводе», которые якобы могла написать Меган. Журнал Vanity Fair, опубликовавший эти слухи, одновременно утверждал, что пара по-прежнему сильно любит друг друга и не планирует расставаться. Подобные противоречивые сообщения, по данным источников, всерьез расстраивали супругов. Ситуацию усугубили проблемы со здоровьем у отца Меган, 81-летнего Томаса Маркла, перенесшего серьезную операцию.Профессиональные неудачи и старые обвиненияДля принца Гарри год отметился значимой личной встречей с отцом, королем Карлом III, во время визита в...
Читать далее
Новости

Петербург обновляет социальную инфраструктуру при участии девелоперов

В Петербурге формируется новый подход к созданию социальных объектов — детские сады и школы становятся не просто типовыми зданиями, а современными, технологичными пространствами, адаптированными к потребностям районов. Особое внимание уделяется не только новому строительству, но и реставрации объектов советского периода, которые обретают вторую жизнь.Ярким примером стала интеграция дошкольного учреждения в жилой комплекс «МИРЪ» на Миргородской улице: детский сад разместился на первых двух этажах нового здания и рассчитан на три возрастные группы. В 2026 году он будет передан городу, что снизит нагрузку на социальные учреждения городского центра.Параллельно — после капитального ремонта открылся детский сад на 140 мест в историческом доходном доме Александры Рот на Пушкинской улице: архитектурное наследие сочетается здесь с современными образовательными стандартами. На Лиговском проспекте, в составе жилого...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция суд Россия петербург метро прокуратура невский район алкоголь пулково москва музыка деньги конфликт Роспотребнадзор здоровье Новый год ученые взрыв скандал колпино театр выставка Китай госпитализация реставрация мвд исследование следственный комитет великобритания открытие актер космос школы врачи кирилл поляков самолеты взятка медицина грипп квартира

Новости дня

Новости

Лариса Долина выпустила песню в день прощания с квартирой в Хамовниках

Наука

До конца года на Земле не ожидается магнитных бурь

Новости

Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею свыше 31 миллиона рублей

Вне СПб

Петербург открыл Информационный деловой центр в Йоханнесбурге

Новости

Овечкин обновил личный рекорд НХЛ по голам

Новости

Пророчества ясновидящей Ванги о России в 2026 году

Деньги

Стал известен размер маткапитала после индексации в 2026 году

Вне СПб

Отказ супруги пожертвовать печень в Корее стал поводом для иска в суд

Вне СПб

Прокуратура потребовала снести здания парк-отеля у озера в Челябинской области

Новости

Полицейские изъяли больше 400 литров спиртного без документов в Колпино

Новости

Утром в воскресенье в Пулково задерживается вылет 18 рейсов

Новости

Вечером в субботу в Пулково задерживаются 18 рейсов

Новости

На красную линию метро Петербурга вышел юбилейный поезд «Балтиец»

Новости

Абхазия передала Петербургу 10 тонн мандаринов для социальных учреждений

Новости

Продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова госпитализировали в Москве

Медицина

Телеведущий Мясников резко раскритиковал противников приема статинов

Культура

В Петербурге отреставрированный Дом Кочубея передан Генпрокуратуре

Ленинградская область

В Лужском районе Ленобласти взорвался газовый баллон в здании бывшей больницы

Новости

Королевские эксперты назвали 2025 год самым мрачным для принца Гарри и Меган

Бизнес-вести

Ленинградская АЭС получила лицензию на вывод из эксплуатации первого энергоблока

Наука

Разработчики признают, что человекоподобные роботы пока далеки от замены людей

Культура

Суд взыскал с театра Никиты Михалкова 55 тысяч рублей по долгу перед банком

Ленинградская область

Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав сироты в Ленобласти

Новости

С начала января в России повысится МРОТ и появятся новые профессии

Новости

В Гонконге открылась масштабная выставка к 10-летию куклы Лабубу

Новости

Женщина попала в больницу после падения вывески с фасада здания в Петербурге

Новости

Артемий Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с Лондоном

Медицина

Минздрав разрешит работать врачам с просроченной аккредитацией

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb