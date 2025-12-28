В Петербурге ищут проектировщика пожарных систем для коричневой ветки метро

Компания «Метропроект» ищет подрядчика для проектирования систем пожарной безопасности на новом участке коричневой линии метрополитена Санкт-Петербурга. Стоимость контракта оценивается в 96,8 миллиона рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о проведении открытого конкурса на проектирование систем пожарной безопасности для участка «Каретная» — «Суворовская-1» Кольцевой линии Петербургского метрополитена. Заказчиком проекта является АО «Метропроект», а прием заявок от претендентов продлится до 14 января 2026 года.

Работы разделены на три основных этапа. Первый включает проектирование систем для подземного вестибюля станции «Лиговский проспект-2», которая должна стать пересадочным узлом на существующую станцию оранжевой линии.

Второй этап охватывает проектирование пожарной безопасности для нового тоннельного участка от станции «Каретная» через «Лиговский проспект-2» до станции «Суворовская-1».

На заключительном этапе требуется разработать проектные решения для вестибюля станции «Знаменская», планируемой в качестве пересадки на станции «Маяковская» и «Площадь Восстания». Во время строительства движение поездов через «Знаменскую» будет проходить без остановки.

Согласно техническому заданию, все проектные работы по системам пожарной безопасности должны быть выполнены в полном объеме и сданы заказчику не позднее конца 2027 года. Стартовая цена контракта установлена в размере 96,8 миллиона рублей.