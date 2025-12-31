Новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Камчатки

Президент России Владимир Путин в 31 декабря выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Поздравление, записанное в Кремле, длилось 3 минуты 20 секунд.

Первыми обращение увидели жители самых восточных регионов страны — Камчатки и Чукотки, где до наступления полуночи оставались считанные минуты. Разница во времени этих регионов с Москвой составляет девять часов. По сложившейся традиции, запись транслируется во всех субъектах России перед наступлением Нового года по местному времени.

В прошлом году президент также записывал поздравление из Кремля. Однако в 2022 году обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где главу государства окружали участники специальной военной операции. В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска после визита в регион, пострадавший от наводнения.