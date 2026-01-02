В Ленобласти увеличен размер земельного сертификата для участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об увеличении денежного эквивалента земельного сертификата для участников СВО до 450 тысяч рублей.

В 2025 году данной мерой поддержки воспользовались почти тысяча семей, проживающих на территории области, добавил глава региона в своем Telegram-канале.

Средства могут быть направлены на несколько целей. В их числе приобретение земельного участка, погашение ипотечного кредита, подключение к дому необходимых коммуникаций или покупка жилья.

Право на использование льготы возникает у военнослужащих сразу после завершения контракта о прохождении службы.