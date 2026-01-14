Роспотребнадзор проверил температурный режим в школе Приморского района

Проверка сотрудников Роспотребнадзора в школе № 53 не выявила нарушений температурного режима.

На основании публикаций в СМИ от 13 января 2026 года о возможном понижении температуры в здании школы № 53 на Торфяной дороге в Санкт-Петербурге организовали внеплановую проверку. Мероприятие провели 14 января совместно специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Замеры параметров микроклимата выполнялись в учебных помещениях, а также в актовом, спортивном и столовом залах этой школы.

По итогам проведенных измерений специалисты установили, что показатели температуры соответствуют нормативным требованиям. Однако ведомство направило руководству школы официальное предостережение, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цель документа заключается в предупреждении возможных нарушений санитарного законодательства. Администрацию школы обязали обеспечить стабильные и безопасные условия для учебного процесса.