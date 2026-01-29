Учитель Ямбург рассказал об отмене бакалавриата и магистратуры в России

Эксперт прокомментировал предстоящую отмену бакалавриата и магистратуры. По его словам, Болонскую систему с трудом вводили и теперь с трудом будут выводить.

Мнение эксперта о предстоящих изменениях

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал предстоящую отмену бакалавриата и магистратуры в России. Так, с 1 сентября 2026 года вместо них будет введена система базового и специализированного высшего образования.

Он напомнил, что Болонскую систему с трудом внедряли в России для того, чтобы российские дипломы признавались в Европе. По его словам, в текущих геополитических условиях следование этой системе теряет актуальность.

У обеих систем есть свои преимущества и недостатки. В качестве плюса двухуровневой системы он привел возможность получить, педагогическое образование в бакалавриате, а управленческое — в магистратуре, что готовит готового заместителя директора школы, добавил Ямбург.

При этом в классическом специалитете также есть свои сильные стороны, такие как более фундаментальная и поэтапная подготовка по некоторым направлениям, аналогичная мировой практике в медицине. По словам эксперта, для учеников изменений не предвидится, поскольку в школах уже работают профильные классы, выпускники которых будут поступать в вузы по новой системе.

Структура новой образовательной модели

Новая трехуровневая модель образования вступит в силу с 2026/2027 учебного года. Ее первым уровнем станет базовое высшее образование длительностью от четырех до шести лет в зависимости от направления. Например, программы в сфере туризма и гостиничного бизнеса рассчитаны на четыре года, а подготовка инженеров, врачей и педагогов займет не менее пяти лет.

Второй уровень представляет специализированное высшее образование. Обучение здесь продлится от одного до трех лет и будет осуществляться в форматах магистратуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки.

Высшей ступенью остается аспирантура. Ключевое изменение заключается в условии зачисления. Теперь для поступления в аспирантуру потребуется завершить базовую программу обучения продолжительностью не меньше пяти лет.