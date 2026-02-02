Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» исполнилось 20 лет

Особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» исполнилось 20 лет. За это время она стала одной из ключевых площадок для создания наукоемких производств и технологического развития города.

Как отметил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, ОЭЗ за два десятилетия превратилась в важный драйвер промышленного и инновационного роста. На ее территории создаются новые продукты и формируется экспортный потенциал.

По словам Полякова, текущие достижения являются лишь началом большого пути. Власти намерены и дальше усиливать позиции особой экономической зоны как центра инноваций. Планируется привлекать новых резидентов и оказывать поддержку уже действующим предприятиям.

Вице-губернатор отметил, что впереди у ОЭЗ новый этап роста, который должен внести весомый вклад в технологическое лидерство страны.