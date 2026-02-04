За год в четырех районах Петербурга открыли новые пункты продажи билетов

В Санкт-Петербурге подвели итоги развития транспортной инфраструктуры за 2025 год. Ключевыми результатами стали ввод новых отстойно-разворотных площадок, ремонт диспетчерских станций и расширение сети по продаже проездных билетов.

Представители СПб ГКУ «Организатор перевозок» отчитались о реализации проектов по развитию инфраструктуры наземного общественного транспорта в 2025 году. Основные работы велись в рамках Отраслевой схемы и были направлены на создание и модернизацию отстойно-разворотных площадок (ОРП).

Так, в поселке Парголово на улице Заречной была обустроена новая ОРП с системами водоснабжения, освещения, видеонаблюдения и современной модульной диспетчерской станцией, включающей помещения для отдыха водителей. Это позволило улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона Парнас и стабилизировать интервалы движения на выездных маршрутах.

В соответствии с дорожной картой по ремонту диспетчерских станций учреждение выполнило работы на двух объектах по улицам Костюшко и Двинской, а также отремонтировало входные группы еще на пяти станциях. На отстойно-разворотной площадке на Белорусской улице были обустроены газоны, установлены ограждения и технические средства организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Параллельно реализовывалась Концепция развития сети распространения проездных билетов. За год в четырех Северной столицы были открыты новые пункты продажи проездных документов. Общая сеть точек реализации на конец года насчитывала 25 киосков, пять точек на диспетчерских станциях, три модульных пункта на разворотных кольцах и два офиса продаж.

Директор учреждения Виталий Войнов подчеркнул, что создание современной инфраструктуры является фундаментом для стабильной работы маршрутной сети, а инвестиции в комфортные условия для водителей напрямую влияют на качество и безопасность перевозок.