Депутат Чернышов предложил автоматически начислять налоговые вычеты

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение в Минфин с предложением внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов.

В Госдуме предложили автоматизировать процесс начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Вице-спикер Борис Чернышов направил обращение министру финансов Антону Силуанову с просьбой внедрить систему, при которой ФНС самостоятельно рассчитывает сумму и уведомляет граждан о выплате.

На данный момент для получения вычета требуется сбор документов, заполнение декларации 3-НДФЛ и строгое соблюдение сроков. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями это становится серьезным барьером, из-за которого многие не получают положенные средства. По мнению парламентария, автоматизация процесса снизит бюрократическую нагрузку и повысит социальную справедливость, сообщает «Петербург2».

Инициатива обсуждается в контексте общей цифровизации госуслуг. В случае реализации она затронет миллионы россиян, которым не придется лично обращаться в налоговые органы.