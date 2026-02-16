Директора двух стройфирм в Петербурге обвиняют в неуплате 150 млн налогов

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух строительных организаций. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 миллионов рублей.

По версии следствия, он использовал схему с фиктивным документооборотом и 41 фирмой-однодневкой. Обвиняемый отразил в бухгалтерской отчетности ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с подставными компаниями, которой фактически не существовало.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе расследования полицейские допросили свыше 30 свидетелей, в том числе проживающих в пяти других регионах. Также были проведены обыски и четыре судебных налоговых экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По ходатайству следствия на счета организаций, подконтрольных фигуранту, наложен арест на общую сумму 165 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.