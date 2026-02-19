Эксперт Панеш рассказал об изменениях в программе долгосрочных сбережений

Министерство финансов предложило изменить программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Срок для снятия госсофинансирования без потерь хотят увеличить с одного года до пяти лет. Причина в том, что пенсионеры и предпенсионеры стали массово использовать ПДС для быстрого дохода и за третий квартал 2025 года вывели почти 18 миллиардов рублей.

Суть изменений и причины

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш пояснил, что старая редакция программы позволяла гражданам старше 55 лет для женщин и 60 для мужчин забирать все накопления с госсофинансированием в любой момент. Люди стали использовать ПДС не как долгосрочный пенсионный инструмент, а как вклад с высокой доходностью. Участники вступали в программу, получали софинансирование и сразу закрывали договор забирая и свои взносы, и государственные деньги.

Чтобы исправить ситуацию Минфин предлагает увеличить срок для снятия средств софинансирования без потерь с одного года до пяти лет. Собственные взносы и инвестиционный доход можно будет забирать раньше без ограничений.

Масштабы проблемы

Замминистра финансов Иван Чебесков подтвердил, что нужны поправки в программу. По его словам, возникла правовая коллизия, позволявшая пенсионерам выводить долгосрочные инвестиции уже через год. В третьем квартале 2025 года участники, получив годовое софинансирование сняли с ПДС почти 18 миллиардов рублей.

При доходе до 80 тысяч в месяц люди могли удвоить вложения за счет государства и получить доходность выше банковской. Хотя договоры заключают на 15 лет прежние правила позволяли использовать программу, как обычный срочный вклад.

Целевое назначение и исключения

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Гражданин заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и вносит деньги, государство добавляет к его взносам свои средства в течение 10 лет, но не более 36 тысяч рублей в год. Участник также получает налоговый вычет. Накопления застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. По задумке, эти деньги должны работать долго, чтобы человек мог получать прибавку к пенсии или накопить на крупные цели.

Депутат считает, что пятилетний срок разумно отделит долгосрочных вкладчиков от тех, кто ищет легких денег от государства. Для досрочного снятия сохранят особые жизненные ситуации, например, потерю кормильца или необходимость дорогого лечения.

По мнению депутата, пятилетний срок разумно отделит тех, кто действительно готов копить, от тех, кто ищет способ быстро получить деньги от государства. При этом для досрочного снятия средств останутся особые жизненные ситуации — например, потеря кормильца или необходимость оплаты дорогостоящего лечения.