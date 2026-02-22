Воскресенье, 22 февраля 2026
Принц Гарри записал видеообращение через несколько часов после ареста Эндрю

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Принц Гарри опубликовал видеообращение к британцам через несколько часов после ареста экс-принца Эндрю. Герцог Сассекский сообщил, что закон в этом деле обязан восторжествовать.

Благотворительное обращение

На странице благотворительной организации WellChild в социальных сетях появилось видео с принцем Гарри. Герцог Сассекский на протяжении 18 лет выступает покровителем фонда. В обращении он рассказал о встречах с детьми и семьями участниками премии WellChild Awards.

Дети и подростки живут со сложными медицинскими диагнозами и сталкиваются с трудностями, которые большинство людей не может представить, отметил Гарри. Несмотря на это они встречают жизнь с позитивом мужеством юмором и необыкновенной радостью. Принц подчеркнул, что настоящая сила проявляется именно в их улыбках решимости и доброте.

Принц Гарри записал видеообращение через несколько часов после ареста Эндрю
Фото: abn.agency

Герцог Сассекский призвал жителей Великобритании номинировать на премию детей, которые демонстрируют необычайную храбрость стойкость и доброту. По его словам, часто такие качества остаются незамеченными, но заслуживают признания.

Арест экс-принца Эндрю

Благотворительное видео появилось на фоне резонансных событий в королевской семье. Напомним, что утром 19 февраля к дому экс-принца на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк прибыли шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми сотрудников в штатском.

Весь день Эндрю провел в полицейском участке Эйлшема в Норфолке. После допроса его отпустили, но следствие продолжается. Обыски на территории поместья Сандрингем в настоящее время завершены.

Принц Гарри записал видеообращение через несколько часов после ареста Эндрю
Фото: abn.agency

Ранее представители полиции заявляли, что обсуждают с прокуратурой возможность расследования информации о тайной пересылке Эндрю правительственных документов Джеффри Эпштейну. В период работы торговым представителем Великобритании он мог делился с ним отчетами об официальных визитах в Гонконг Вьетнам и Сингапур.

Реакция короля Карла

Король Карл III сделал письменное заявление касательно ареста своего брата. Монарх выразил серьезную обеспокоенность в связи с поступившей информацией и подозрениями о нарушениях на государственной службе. Он подчеркнул, что предстоит полный справедливый и надлежащий процесс расследования. Этот процесс получит его искреннюю поддержку и полное содействие.

Карл отметил, что закон должен восторжествовать, однако от дальнейших комментариев он отказался. По словам монарха, его семья продолжит выполнять свой долг и служить народу.

