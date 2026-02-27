Почти 30 рейсов не смогут вылететь из Пулково вовремя

Утром 27 февраля из аэропорта Пулково не вылетят по расписанию 27 рейсов различных авиакомпаний. Также вылет четырех самолетов был отменен.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, вылет FV 6411 в Уфу авиакомпаний «Россия» перенесен с 0:25 на 11:00. Рейс FV 6453 в Оренбург вместо 0:35 отправится в 10:00.

Самолет PC 395 Pegasus Airlines в Стамбул задерживается с 2:30 до 9:30, а VF 292 AJet в Стамбул — с 3:40 до 9:35.

Утром также задержаны рейсы «Победы». Борт под номером DP 202 в московский аэропорт Внуково вместо 7:00 вылетит в 13:50, а DP 507 во Владикавказ перенесен с 8:35 на 12:10. Рейс HY 9642 Uzbekistan Airways в Бухару задерживается с 9:20 до 10:40.

Четыре рейса оказались отменены. В их числе 7R 249 «РусЛайн» в Ярославль, планировавшийся на 1:30. Не состоятся вылеты VF 294 AJet в Стамбул, TK 406 Turkish Airlines в Стамбул и D2 9869 «Северсталь» в Калининград.