Онколог назвал ранние симптомы рака желудка после новостей о болезни Лерчек

После новостей о диагностированном раке желудка у блогера Лерчек эксперт перечислил ранние симптомы, которые могут указывать на развитие заболевания. Специалист также объяснил, почему болезнь часто остается незамеченной на ранних стадиях и кто находится в группе риска.

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с 360.ru прокомментировал ситуацию с блогером Лерчек. Ранее у девушки диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

По словам врача, данный случай не уникален. Заболевание все чаще поражает людей в возрасте до 50 лет. Специалист связал рост заболеваемости с изменением образа жизни. Частые поездки в страны с иным климатом и непривычной пищей создают стресс для организма, что приводит к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта.

Черемушкин перечислил ранние симптомы, которые могут указывать на развитие рака желудка. Среди них дискомфорт и тяжесть в верхней части живота, быстрое насыщение, потеря аппетита, отвращение к мясу, тошнота, изжога, общая слабость и утомляемость. При появлении таких признаков он посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.

По словам эксперта, в зоне риска находятся люди с гастритом, язвой, полипами, ожирением и те, кто перенес операции на желудке. Онколог посоветовал регулярно проходить обследования, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя, который вредит пищеварению.

Также специалист объяснил, почему у блогера не нашли болезнь на ранней стадии. Дело в том, что рак развивается медленно и скрыто. От первой клетки до опухоли в сантиметр проходит от пяти до 15 лет. Желудок эластичен, поэтому новообразование долго не мешает проходимости и не трогает нервы, оставаясь незаметным.

Ситуацию осложнила беременность пациентки. В этот период методы диагностики ограничены, особенно рентген, подчеркнул Черемушкин. Жалобы женщины меняются, и тошноту или боли в эпигастрии легко списать на вынашивание ребенка. Эти факторы вместе привели к запущенной болезни.