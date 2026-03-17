Национализированное «Южуралзолото» выставили на продажу

Правительство готовится к продаже национализированного ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), которое перешло в собственность государства после решения суда. Эксперты оценивают стоимость актива в диапазоне от 50 до 150 миллиардов рублей.

Решение о национализации холдинга ЮГК, ранее принадлежавшего Константину Струкову, подтверждено Челябинским областным судом. Генпрокуратура доказала, что бизнесмен незаконно получил контроль над активами, используя служебное положение в качестве вице-спикера заксобрания региона.

По итогам 2025 года Уральский хаб ЮГК произвел три тонны золота. Этот показатель на 12% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с восстановлением производства после приостановки горных работ в 2024 году, сообщает «ФедералПресс».

В компании пояснили, что в течение прошлого года устранялись замечания регулятора. Это увеличило объемы вскрышных работ и снизило запасы подготовленной руды. В 2026 году планируется произвести 3–3,5 тонны золота.

После национализации суд прекратил производство по иску о взыскании с ЮГК 3,9 миллиарда рублей за вред почве, а также отклонил требования о запрете деятельности ключевых активов. Однако в марте 2026 года судебные приставы арестовали 32 миллиарда рублей на счетах компании по решению Мосгорсуда. Компанию обязали перечислить на депозит суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие периоды в качестве обеспечительной меры.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решение о продаже актива может быть принято в ближайшее время. Реализация пройдет на конкурсной основе. Сначала устроят конкурс на повышение, потом на лучшую цену. Замминистра Алексей Моисеев ранее говорил, что рассчитывают на продажу в марте.