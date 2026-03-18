Компания «Нетфликс» расторгла сделку с Меган Маркл и принцем Гарри

Контракт принца Гарри и Меган Маркл со стриминговым сервисом «Нетфликс» истек и не будет продлен. Инсайдеры сообщают о провале второго сезона шоу герцогини и падении рейтингов.

Компания принца Гарри и Меган Маркл под названием сотрудничала с «Нетфликс» с сентября 2020 года. Соглашение длиной в пять лет предполагало производство различных программ, включая шоу «С любовью, Меган». Однако второй сезон проекта провалился, рейтинги упали, и перспективы возобновления контракта стали маловероятны.

По словам источников, отношения между «Нетфликсом» и четой Сассексов далеки от идеала. Интерес платформы истощили постоянные предложения переупакованных версий истории их ухода из королевской семьи. Сомнения в продолжении сотрудничества усилились на фоне низких рейтингов шоу с участием Меган, сообщает The Mirror.

Главный директор по контенту «Нетфликса» Бела Баджария ранее заявлял, что компания получала удовольствие от работы с Гарри и Меган. Однако срок действия соглашения истек в 2025 году, и теперь партнерство сходит на нет.

Напомним, что в апреле герцог и герцогиня Сассекские планируют масштабную поездку в Австралию. Меган станет почетной гостьей платного девичника в Сиднее, а Гарри примет участие в бизнес-саммите в Мельбурне.