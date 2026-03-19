Авито: почти треть петербургских водителей сталкивалась с поддельными запчастями

Платформа объявлений провела исследование среди жителей Санкт-Петербурга и выяснила, как они покупают автозапчасти и с какими трудностями встречаются. Данные показали, что онлайн-каналы становятся все популярнее, однако рынок остается высокорисковым для покупателей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 44% опрошенных петербуржцев приобретают запчасти удаленно: четверть обращается к профильным интернет-магазинам, а каждый пятый выбирает интернет-площадки и платформы объявлений, причем зумеры делают это чаще остальных. Восемь из десяти горожан хотя бы раз покупали запчасти на площадках по типу Авито, отдавая предпочтение новым деталям и лишь в редких случаях — вариантам с пробегом.

Главными критериями выбора площадки остаются цена, оригинальность детали и гарантия, за ними следуют репутация продавца и возможность возврата. Для молодежи 18–24 лет важнее ассортимент и скорость доставки. Однако 70% респондентов признались, что сталкивались с проблемами: 30% получали подделку вместо оригинальной детали, каждый шестой — поврежденный при доставке товар, столько же — со скрытыми доплатами, а 14% не могли вернуть или обменять запчасть.

Чаще всего петербуржцы покупают масла и технические жидкости, фильтры и свечи, шины и диски, тормозные колодки и детали подвески. При этом зумеры 18–24 лет тратят на запчасти в среднем заметно больше представителей других возрастных групп.