Концерт Долиной в Подольске прошел при заполненном зале, несмотря на скандал

В подольском доме культуры «Октябрь» прошел концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей». Несмотря на недавний скандал вокруг элитной квартиры певицы в Москве, билеты на выступление были почти полностью раскуплены.

По данным организаторов, продажи составили более 90 процентов. Цена билетов при этом достигала 5,5 тысячи рублей. При этом публика тепло встретила артистку на сцене, аплодисменты и крики «Браво» раздавались по ходу выступления.

Ранее сообщалось, что порядка 50 человек покинули зал во время первого после судебных тяжб за квартиру выступления Долиной в Петербурге на фестивале «Триумф джаза». Некоторые связывали инцидент с недовольством артисткой, не признавшей потерю жилья.

Однако поклонники в соцсетях заявляют, что их отношение к звезде не изменилось, и допускают, что произошедшее в Петербурге могло быть не связано с судебной историей.