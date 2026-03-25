Петербург может стать киберспортивной столицей России

Санкт-Петербург может стать киберспортивной и VR-столицей России благодаря развитию обеих индустрий в городе.

Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель кафедры игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Григорий Лапшин в беседе с RuNews24.ru отметил, что киберспорт уже прочно интегрировался в современную реальность.

По словам эксперта, VR-киберспорт находится на начальном этапе становления. Виртуальная реальность в массовом сознании воспринимается скорее как развлечение или способ погружения в интерактивный мир, нежели как полноценная спортивная дисциплина. Однако технологии развиваются стремительно, и появление первых VR-турниров свидетельствует о перспективности этого направления.

Особую роль в этом процессе Лапшин отводит Санкт-Петербургу. Город внедряет новые технологии, здесь открываются компьютерные клубы, VR-центры и детские секции по киберспорту. По сравнению с другими российскими регионами Северная столица выглядит локальным центром развития как традиционного киберспорта, так и VR-направлений.

Эксперт добавил, что обе индустрии демонстрируют быстрый рост, причем город становится своеобразной площадкой для экспериментов и инноваций. Киберспорт уже вписался в городскую культуру Петербурга, тогда как VR только начинает определять свою нишу. Лапшин заключил, что город готов получить статус киберспортивной и VR-столицы.