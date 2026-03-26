Заграничные путешествия могут помешать списанию долгов

Верховный суд России сформировал новые подходы к определению недобросовестности должников при банкротстве. Получение кредитов за несколько дней до подачи заявления и заграничные поездки могут стать основанием для отказа в списании долгов.

Управляющий партнер «Графкин и партнеры» Евгений Графкин в разговоре с RuNews24.ru отметил, что в рекламе услуг по банкротству встречаются обещания полного и быстрого списания долгов без негативных последствий. С начала 2026 года вступил в силу закон, который запрещает в рекламе гарантировать списание долгов и требует предупреждать о возможных рисках.

По словам эксперта, основным критерием для списания долгов является оценка добросовестности гражданина. Судебная практика показывает, что подозрение могут вызвать частые кредиты в разных банках или поездки за границу. Кроме того, единственное жилье теперь не всегда защищает от изъятия, если его признают роскошным. Также могут оспорить сделки, совершенные за три года до банкротства.

Закон содержит перечень «несгораемых» обязательств. Под защитой остаются алименты, компенсации вреда здоровью, субсидиарная ответственность, зарплатные долги и текущие платежи. Кроме того, процедура банкротства влечет за собой долгосрочные ограничения. Несколько лет человек обязан сообщать кредиторам о своем статусе, а также не может занимать руководящие посты. В финансовом секторе такие запреты действуют еще дольше, добавил Графкин.

Эксперт подчеркивает, что первым шагом должна быть рекомендация обращения к кредитору за реструктуризацией и в МФЦ для внесудебной процедуры.