Сеть частных детских садов в Петербурге закрыли из-за вспышки инфекции

Работа 47 дошкольных учреждений сети «Эрудит» прекращена в связи со вспышкой сальмонеллеза. Инфекция зафиксирована как у детей, так и у персонала.

В пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о приостановке работы 47 детских дошкольных учреждений группы компаний «Эрудит». Данная мера принята в целях недопущения распространения сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников, а также для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Очаг инфекции зарегистрирован среди детей и персонала учреждений на территории города и области.

Управление провело санитарные проверки в детских садах, у организатора питания ООО «Альфа групп» и у поставщика продуктов ООО «Лидер групп». В ходе инспекции специалисты нашли нарушения санитарных правил. В связи с этим временно запретили работу трех производственных площадок компании.

По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе продукции «мясо цыплят-бройлеров» от изготовителя АО «Василевская птицефабрика» из Пензенской области выявлена сальмонелла. Сотрудники ведомства изъяли из оборота свыше 500 килограммов продукции.