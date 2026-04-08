Сеть частных детских садов в Петербурге закрыли из-за вспышки инфекции

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Работа 47 дошкольных учреждений сети «Эрудит» прекращена в связи со вспышкой сальмонеллеза. Инфекция зафиксирована как у детей, так и у персонала.

В пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о приостановке работы 47 детских дошкольных учреждений группы компаний «Эрудит». Данная мера принята в целях недопущения распространения сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников, а также для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Очаг инфекции зарегистрирован среди детей и персонала учреждений на территории города и области.

Управление провело санитарные проверки в детских садах, у организатора питания ООО «Альфа групп» и у поставщика продуктов ООО «Лидер групп». В ходе инспекции специалисты нашли нарушения санитарных правил. В связи с этим временно запретили работу трех производственных площадок компании.

По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе продукции «мясо цыплят-бройлеров» от изготовителя АО «Василевская птицефабрика» из Пензенской области выявлена сальмонелла. Сотрудники ведомства изъяли из оборота свыше 500 килограммов продукции.

В России предложили пересчитать больничные и декретные по данным лицевого счета

Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который с 1 июля 2026 года меняет порядок назначения больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.Индивидуальный лицевой счетДепутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости пояснил, что на данный момент при назначении пособий Социальный фонд опирается на данные и документы от работодателя, собственные сведения страховщика и информацию от государственных и муниципальных органов. Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника.С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий. Фонд получает насыщенную базу и может рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю,...
Экипаж корабля Orion пообщался с коллегами с МКС во время полета к Луне

На следующий день после пролета вокруг Луны астронавты миссии «Артемида-2» пообщались с коллегами с Международной космической станции.Эффект обзораПервое подтверждение от астронавтов МКС поступило от Джессики Мейр. В 2020 году она вместе с Кристиной Кох совершила первый в истории выход в открытый космос исключительно в женском составе, пишет Space.com. Мейр отметила, что каждый астронавт на орбите чувствует, как ему повезло увидеть Землю сверху. Речь идет об эффекте обзора. Это меняющий жизнь сдвиг в восприятии. Планета предстает в виде хрупкого мира, одинокого в темном космосе. Мейр спросила у экипажа «Артемиды-2» об их чувствах. Она также поинтересовалась, изменилось ли их восприятие Луны с новой точки зрения.Путешествия экипажаКристина Кох ответила, что экипаж скучает по МКС. По ее словам, виды с орбитальной станции потрясающие. Особенно...
