Пятница, 10 апреля 2026
$78.3 €91.56 ¥11.46
7.3 C
Санкт-Петербург
Общество

Выживаемость при четвертой стадии рака желудка у Лерчек составляет меньше 5%

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Алена, Блин!"

В марте 2026 года у Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали рак желудка четвертой стадии. Выживаемость при таком диагнозе составляет меньше 5%, а основной причиной заболевания в большинстве случаев является бактерия Helicobacter pylori.

Хирург и онколог Владимир Ивашков на своем YouTube-канале рассказал о диагнозе блогера Лерчек. После рождения четвертого ребенка у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии.

Врач отметил, что в группе риска находятся люди старше 50 лет. Мужчины болеют в два раза чаще женщин. Основная причина заболевания в 80% случаев является бактерия Helicobacter pylori. Она потенциально есть у девяти из десяти человек. Заразиться можно через плохо вымытую посуду в кафе, поэтому Ивашков посоветовал носить столовые приборы с собой.

В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью, если их родственники болели раком желудка в молодом возрасте. Также туда попадают те, кто имеет лишний вес, неправильно питается, злоупотребляет колбасой и красным мясом, а также часто пьет слишком горячие напитки, которые раздражают слизистую.

Также врач пояснил, что гормон стресса может активировать раковые клетки и вызывать рецидив. Под воздействием стресса человек перестает следить за собой, плохо ест и спит, не обращает внимания на изменения в организме.

Напомним, что ранее блогер Лерчек побрилась налысо из-за выпадения волос после первой химиотерапии.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Экипаж корабля Orion преодолел половину расстояния до Земли

Астронавты миссии «Артемида-2» достигли середины пути между Луной и Землей и готовятся к возвращению 10 апреля. Капсула Orion войдет в атмосферу Земли в 19:53 по восточному времени и через 14 минут приводнится у побережья Сан-Диего.Финальный этап полетаНа девятый день полета экипаж укладывал оборудование на борту корабля. Командир миссии Рид Уайзман провел последнюю тренировку. Он подтвердил центру управления, что это его последнее упражнение перед возвращением.Незакрепленное оборудование представляет опасность при входе в атмосферу, поэтому фиксация всего снаряжения является критически важной задачей. Экипаж также примерил компрессионные костюмы, предназначенные для помощи организму в адаптации к гравитации после пребывания в невесомости. Эта одежда помогает противодействовать головокружению и слабости.Также восьмой день полета астронавты начали с песни Under Pressure Дэвида Боуи и Queen, а девятый с...
Общество

Лариса Долина посвятит новую песню «Голоса» в благодарность друзьям и коллегам

Народная артистка России Лариса Долина готовит трек «Голоса» и клип на него. Композиция будет посвящена друзьям, коллегам и тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.Новая песняЛариса Долина в беседе с ТАСС рассказала о новой песне, которую никто еще не слышал. Композиция называется «Голоса», и артистка уже сняла на нее клип. По словам певицы, этот трек сейчас очень важен для нее. В композиции Долина обращается к тем, кто поддержал ее в тяжелой ситуации.Долина пояснила, что песня посвящена друзьям, коллегам и обычным людям, которые пишут ей в комментариях. Артистка назвала композицию выражением благодарности всем, кто ее поддержал.Ранее певица признавалась, что у нее всегда без проблем получалось договориться с совестью, и это приносило ей облегчение. По словам Долиной, по совести она жила...
По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb