Выживаемость при четвертой стадии рака желудка у Лерчек составляет меньше 5%

В марте 2026 года у Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали рак желудка четвертой стадии. Выживаемость при таком диагнозе составляет меньше 5%, а основной причиной заболевания в большинстве случаев является бактерия Helicobacter pylori.

Хирург и онколог Владимир Ивашков на своем YouTube-канале рассказал о диагнозе блогера Лерчек. После рождения четвертого ребенка у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии.

Врач отметил, что в группе риска находятся люди старше 50 лет. Мужчины болеют в два раза чаще женщин. Основная причина заболевания в 80% случаев является бактерия Helicobacter pylori. Она потенциально есть у девяти из десяти человек. Заразиться можно через плохо вымытую посуду в кафе, поэтому Ивашков посоветовал носить столовые приборы с собой.

В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью, если их родственники болели раком желудка в молодом возрасте. Также туда попадают те, кто имеет лишний вес, неправильно питается, злоупотребляет колбасой и красным мясом, а также часто пьет слишком горячие напитки, которые раздражают слизистую.

Также врач пояснил, что гормон стресса может активировать раковые клетки и вызывать рецидив. Под воздействием стресса человек перестает следить за собой, плохо ест и спит, не обращает внимания на изменения в организме.

Напомним, что ранее блогер Лерчек побрилась налысо из-за выпадения волос после первой химиотерапии.