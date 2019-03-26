Трамп назвал себя и свою дочь Иванку фанатами Овечкина

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом Доме с хоккеистами ХК «Вашингтон Кэпиталз» и назвал себя поклонником российского нападающего Александра Овечкина, который является капитаном вашингтонского клуба.

«У меня нет выбора, кроме как быть его фанатом, потому что он нечто особенное. Посмотрите на эти руки», — заявил президент США, отметив, что его дочь Иванка также является «большим фанатом» американского хоккеиста российского происхождения.

В свою очередь Александр Овечкин отметил, что для него и команды большая честь посетить главное здание страны. Также хоккеисты подарили Трампу золотую клюшку, украшенную дарственной надписью.

Отметим, что президент США ежегодно проводит встречи с победителями сезона спортивных лиг Америки в своем рабочем кабинете.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами.