Владимир Соловьев разнял агрессивных гостей своего ток-шоу

Владимир Соловьев в очередной раз выгнал участников шоу. Фото: https://vk.com/vrsolovievtv
Владимир Соловьев в очередной раз выгнал участников шоу. Фото: https://vk.com/vrsolovievtv

Телеведущий снова выгнал двоих экспертов из-за их неадекватного поведения.

Запись эфира была опубликовала на YouTube-канале программу «Кто против?». Между собой поругались в какой-то момент Грэг Вайнер и Араик Степанян. Оппоненты, осознав, что их взгляды различаются, начали спорить. Их диалог был похож больше на перепалку. Не выдержав накала, мужчины начали обливать друг друга водой. Также в порыве гнева гости ток-шоу не контролировали речь и позволяли себе ругаться матом. Еще немного и Грэг Вайнер и Араик Степанян сцепились бы друг с другом в драке – очень вовремя Владимир Соловьев встал между ними, привел их в чувства и попросил покинуть помещение студии.

Напоминаем, что до этого телеведущий выгонял журналиста из Латвии. Он тоже забылся и во время спора начал переходить на личности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге активист поплатился за сравнение Владимира Соловьева с нацистским пропагандистом.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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