Председатель правительства России Дмитрий Медведев в прямом эфире трансляции в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о своих музыкальных предпочтениях и вспомнил времена, когда он был диджеем на дискотеке.
«Я когда-то в школе дискотеку вел… Я раньше в тот период слушал на самом деле совершенно определенную музыку. Не секрет — это был рок», — отметил премьер – министр РФ.
Сейчас, по словам Медведева, он стал более толерантный и всеядный в выборе музыкальных жанров. На повторе в проигрывателе у второго лица в государстве может быть, как Элвис Пресли, так и Бетховен.
«Сейчас в большей степени, как ни странно, стал слушать нашу российскую рок-музыку, известную всем. И «Сплин», и «Аквариум», и «Би-2», и «Чайф», практически все, что было, «Кино», конечно», — добавил Медведев.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дмитрий Медведев сам подбирает себе галстуки и пиджаки.