В работе Netflix случился масштабный сбой

Проблемы с просмотром потокового видео отметили почти половина пользователей сервиса.

Сбой в работе сервиса потокового видео Netflix произошел в ночь с субботы на воскресенье во множестве стран мира. Об этом сообщает ресурс Downdetector, который выполняет функцию отслеживания работы популярных интернет-сервисов.

Большинство жалоб поступило от жителей США, Германии, Франции, Мексики, Австралии и Бразилии. Жители России не сообщали о неполадках в работе сервиса.

Порядка 47% пользователей сообщили о проблемах с просмотром потокового видео, ещё 41% пользователей пожаловались на проблемы с установкой соединения. Также 11% жалоб пришлось на проблемы со входом в личный кабинет.

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