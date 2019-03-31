Задержан американский турист за кражу «сувенира» из Освенцима

Освенцим (Аушвиц). Фото: wikipedia.org
Освенцим (Аушвиц). Фото: wikipedia.org

Американский турист может оказаться за решеткой на 10 – летний срок за попытку похищения «сувенира» из Освенцима.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, пишет издание Washington Post.

37-летний гражданин США пытался украсть металлическую деталь от железнодорожных путей на территории мемориального комплекса на месте бывшего концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Турист задержан местной полицией.

За правонарушение такого рода в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Мужчина не стал отрицать вину.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в Иерусалиме появится памятник жителям блокадного Ленинграда. Над проектом работала группа петербургских архитекторов и скульпторов при участии специалистов из Израиля. Часть памятника будет создано в Израиле, часть изготовят в Санкт-Петербурге. Текст на памятной табличке нанесут на русском, английском и иврите. Открытие монумента планируют совместить со временем проведения дней Петербурга в Израиле.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Задержан американский турист за кражу «сувенира» из Освенцима
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