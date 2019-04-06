УПЦ попытались переименовать в Русскую церковь на Украине

Суд признал постановление украинский властей незаконным.

Депутат Рады Вадим Новинский сообщил в своем Facebook 6 апреля, что суд посчитал противоправными действия киевских властей, которые пытались переименовать УПЦ — каноническую Украинскую Православную Церковь.

По словам Новинского, депутат “Оппозицонного блока” Александр Долженков подал иск против законопроекта о переименовании церкви и суд его удовлетворил. Власти Украины, по словам депутата, не спросили ни мнение украинцев, ни саму Церковь.

В Украине сейчас одновременно существуют УПЦ и ПЦУ (православная церковь Украины) — каноническая церковь Украины и независимая церковь, получившая томос об автокефалии (документ о независимости от РПЦ) от Константинополя. РПЦ и УПЦ разорвали отношение с Константинополем и не признают ПЦУ.

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