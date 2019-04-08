Петербург — самый популярный город для отдыха с детьми на майские праздники

Эксперты оценили данные о бронировании отелей и квартир с 1 по 12 мая. Фото: pixabay.com

Эксперты оценили данные о бронировании отелей и квартир с 1 по 12 мая. Фото: pixabay.com

Гости Северной столицы в среднем планируют провести в Петербурге 4 дня — на жилье уйдет около 3 тысяч в день.

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездки на отдых в майские праздники с детьми, сообщили Gazeta.SPb эксперты сервиса Tvil.ru которые проанализировали данные о бронировании гостиниц и квартир с 1 по 12 мая. Аналитики не учитывали курорты при составлении рейтинга.

В среднем семьи проведут в Санкт-Петербурге около 4 суток — проживание обойдется в 3,1 тысячу рублей в сутки, сообщили эксперты.

Следом за Петербургом в рейтинге стоят Севастополь, где проживание обойдется дешевле всего, Казань, Москва, где снимать отель или квартиру дороже всего, и Ярославль.

Майские праздники отметят с 1 по 5 мая (выходные дни) и с 9 по 12 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роструд напомнил о длинных выходных в мае.