В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно

Флешку теперь достаточно просто вытащить. Фото: Pixabay
Флешку теперь достаточно просто вытащить. Фото: Pixabay

В обновленной версии Windows 10 не нужно никуда нажимать, чтобы вытащить носитель.

Об этом стало известно девятого апреля. Оказывается, нововведения были внедрены еще в октябре 2018 года, но до этого дня никто не понимал их масштаб. Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.

Теперь и те, и другие могут не беспокоиться о сохранности носителя и информации. Никакого разрешения получать больше не нужно – достаточно просто взять… и вынуть флешку из компьютера или ноутбука!

Функция работает на всех устройствах, которые обновлены до версии 1809.

При этом специалисты не рекомендуют трогать носитель до тех пор, пока передача данных на него не завершилась, передает The Verge.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новые технологии отсеют «ЕГЭ-туристов» в Ленинградской области. Речь идет о школьниках, которые за полгода до экзаменов переводятся в региональные школы с надеждой списать.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
компьютеры флешка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дацюк не собирается уходить из спорта
В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно
Болельщиков «Зенита» наказали за пиротехнику
В сети опубликовали видео ДТП, на котором машина сбивает пешехода на Салова
Беглов хочет, чтобы научная база Пулковской обсерватории осталась в Петербурге
Экс-мэр Владивостока отсидит 15 лет за коррупцию
Воробьев прокомментировал поражение СКА
Ленинградцев ожидает снежная и скользкая среда