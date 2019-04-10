В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно

В обновленной версии Windows 10 не нужно никуда нажимать, чтобы вытащить носитель.

Об этом стало известно девятого апреля. Оказывается, нововведения были внедрены еще в октябре 2018 года, но до этого дня никто не понимал их масштаб. Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.

Теперь и те, и другие могут не беспокоиться о сохранности носителя и информации. Никакого разрешения получать больше не нужно – достаточно просто взять… и вынуть флешку из компьютера или ноутбука!

Функция работает на всех устройствах, которые обновлены до версии 1809.

При этом специалисты не рекомендуют трогать носитель до тех пор, пока передача данных на него не завершилась, передает The Verge.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новые технологии отсеют «ЕГЭ-туристов» в Ленинградской области. Речь идет о школьниках, которые за полгода до экзаменов переводятся в региональные школы с надеждой списать.