Медведев признался, что в школе получил двойку в четверти

Дело было в выпускном классе, рассказал премьер-министр России.

Историей политический деятель поделился во время всероссийского урока «Профессия – руководитель» сегодня, 10 апреля. Дмитрий Медведев заверил, что и у него бывали взлеты и падения – однажды ему поставили неудовлетворительную оценку по итогам четверти, да еще и в выпускном классе.

О каком предмете шла речь – не уточняется. Премьер-министр считает, что плохая оценка – это не повод расстраиваться, а причина начать работать усердней чтобы все исправить. Медведев тогда «собрал волю в кулак» и смог отучиться без единой тройки в аттестате, передают РИА Новости.

Напоминаем, что в рамках встреч со школьниками, Медведев уверял, что управлец всегда должен уметь выбирать меньшее из зол. Также премьер пообещал приехать в Санкт-Петербурге и проверить, как ученики справились с проектом «умных остановок».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев вспомнил о том, как был диджеем на школьных дискотеках.