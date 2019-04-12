Врачи рассказали о самых грязных вещах

Даже после прикосновения к телефону стоит помыть руки. Фото: Pixabay

Даже после прикосновения к телефону стоит помыть руки. Фото: Pixabay

После контакта с ними лучше сразу помыть руки, считают специалисты.

Известно, что грязными предметами считаются в том числе те, которые чаще всего оказываются в руках у разных людей. Это, например, дверная ручка или деньги, которые вам дали в магазине.

Большое количество бактерий находится на поверхности телефона, который стал неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Грязь есть на кнопках лифта, на ручках тележек и на многих других вещах. Даже губка для посуды несет в себе опасность.

Руки нужно мыть как можно чаще – особенно после посещения общественных мест или контакта с животными. Врачи рекомендуют ополаскивать их перед и после не только туалета, но и приема пищи.

Для того, чтобы помыть руки, лучше использовать жидкое мыло, но обычное тоже подойдет при отсутствии альтернатив, передает Доктор Питер.

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