Болельщиков «Зенита» и «Анжи» угощали в «Нетолерантом кафе»

В заведении можно было получить бесплатный лимонад и сладости, либо отказ из-за глупой причины.

Необычный «Фан-променад» прошел сегодня, 14 апреля. В нем, например, приняла участие благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям. Она открыла свое «Нетолерантое кафе», где в любой момент начинали отказываться в угощении людям из-за белой футболки или темных волос. Тем самым волонтеры хотели сказать, что дискриминация по внешним признакам – это самое нелепое, что может быть. В итоге лимонад и печенье давали всем, но урок для многих оказался поучительным.

Напоминаем, что кроме «Ночлежки» в «Фан-променаде» участвовали «Каждый», «1 помогает», «Антон тут рядом» и другие. Футболисты перед началом игры вышли в футболках с надписью: «Аутизм – не болезнь».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» забил свой 900-й гол на РПЛ во время встречи с «Анжи» в это воскресенье.