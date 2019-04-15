В Шушарах стартуют испытания теплосетей

Воду в трубах нагреют до 110 градусов. Фото: pixabay.com
Воду в трубах нагреют до 110 градусов. Фото: pixabay.com

Трубы проверят на прочность высокими температурами.

В Шушарах сегодня стартуют испытания теплосетей, сообщает ГУП “ТЭК”. В понедельник 15 апреля проверят трубы от теплоисточника на Пулковском шоссе. В предприятии сообщают, что испытания могут затронуть дома на Пулковском отделении Шушар — а именно здания с 29-го по 34-ое.

Температурные испытания проводят для того, чтобы выявить максимально изношенные участки трубопровода и заменить их к следующему отопительному сезону. Тестирования проводят раз в 5 лет. Воду в трубах нагреют до 110 градусов. В предприятии предупредили жителей Петербурга, чтобы те не подходили к местам парения и не оставляли машины в охранной зоне.

Во вторник 16 апреля сети испытают в Тярлево, а затем до 19 апреля будут проверять трубы в Пушкине, сообщает ГУП “ТЭК”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Невском районе услышали продув ТЭЦ и испугались.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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