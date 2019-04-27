Линченко осмотрел стройки соцобъектов на юге Петербурга

До конца года во Фрунзенском и Московском района закончат три детских сада и две школы.
Вице-губернатор Николай Линченко проверил строительство социальных объектов в Московском и Фрунзенском районах Петербурга, сообщили в Смольном 27 апреля.
Линченко осмотрел школу на Космонавтов — она рассчитана на 825 учеников и откроется уже в сентябре. Сейчас степень готовности составляет меньше половины.
На Олеко Дундича строят детский сад — он готов на 55%. Работу над ним завершат до конца 2019 года.
Жилой дом для одиноких людей южнее Волковки почти закончили, но с подрядчиком расторгли договор — он не смог обеспечить сдачу здания. Сейчас правительство Петербурга планирует заключить новый договор и довести работу до конца в последние месяцы 2019 года.
На Южном шоссе Петербурга наполовину закончили школу на 825 мест. По контракту объект сдадут в декабре. Кроме этого там же строят два детсада и оба хотят ввести в эксплуатацию в этом году.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о едином транспортном билете Петербурга.