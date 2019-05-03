Режиссер прислушался к критике дизайна Соника

Джефф Фалуер пообещал, что студия доработает образ персонажа.

Об этом стало известно третьего мая. После того, как фанатам показали трейлер фильма «Соник в кино» они обрушились критикой на главного героя – всем не понравилось, каким его сделали. Людям показалось, что еж выглядит жутко и пугающе, а также другие отметили, что он не похож на канон. Режиссер картины прокомментировал отзывы зрителей в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что ценит поддержку и критику людей.

«Ваша мысль понятна… вам не нравится внешний вид, и вы хотите изменений. И они произойдут»,

— заверил Джефф Фаулер.

Он также отметил, что все люди, работающие над «Соник в кино», хотят сделать хороший фильм, который понравится людям. Напоминаем, что фильм о Сонике в России должен выйти 14 ноября 2019 года. К слову, трейлер уже набрал более 20 миллионов просмотров.

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