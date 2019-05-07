На Дороге жизни столкнулись легковушка и фура

Кроме водителя в машине никого не было. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
Кроме водителя в машине никого не было. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

На Рябовском шоссе прямо у поста дорожно-патрульной службы врезались друг в друга легковой автомобиль и фура. Легковушка «в мясо».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Дороге жизни. Машины двигались в сторону Всеволожска в Ленинградской области. Автовладелец легковушки выжил лишь благодаря чуду.

Очевидцы страшного ДТП утверждают, что все произошло ночью 8 мая. Они выложили фотографии с места событий в социальную сеть. Многие юзеры удивляются, как водитель легкового транспорта остался жив, ведь его автомобиль превратился в груду помятого железа.

«Водитель был один в машине, остался жив, на лбу лишь рассечение. Парню нереально повезло!» — комментирует очевидец в группе ВКонтакте.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авария дорога жизни дтп ленобласть петербург питер Рябовское шоссе спб фура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сицилии можно купить сотню домов за 1 евро
На Дороге жизни столкнулись легковушка и фура
Российская бегунья Савина прикинулась украинкой и была дисквалифицирована ...
В Озерках помогли детенышу тюленя с больным животом
«ВКонтакте» запустил конкурсы для начинающих музыкантов
В Канаде в квартире обнаружили более 300 кошек. Их отдали в приют
В Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода
Из-за вспышки сибирской язвы в Венгрии пострадали четверо