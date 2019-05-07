На Дороге жизни столкнулись легковушка и фура

Кроме водителя в машине никого не было. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Кроме водителя в машине никого не было. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

На Рябовском шоссе прямо у поста дорожно-патрульной службы врезались друг в друга легковой автомобиль и фура. Легковушка «в мясо».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Дороге жизни. Машины двигались в сторону Всеволожска в Ленинградской области. Автовладелец легковушки выжил лишь благодаря чуду.

Очевидцы страшного ДТП утверждают, что все произошло ночью 8 мая. Они выложили фотографии с места событий в социальную сеть. Многие юзеры удивляются, как водитель легкового транспорта остался жив, ведь его автомобиль превратился в груду помятого железа.

«Водитель был один в машине, остался жив, на лбу лишь рассечение. Парню нереально повезло!» — комментирует очевидец в группе ВКонтакте.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода.