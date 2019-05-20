Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Французский актер получил награду за вклад в развитие кинематографа.

Об этом стало известно 19 мая. Торжественная церемония состоялась в рамках Каннского фестиваля, передают РИА Новости. Ален Делон, к слову, долго не мог решить – готов ли он принять такую награду. Спустя некоторое время он заявил, что согласен, — таким образом актер хочет отдать дань уважения всем режиссерам, с которыми ему удалось поработать.

После того как Алан Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» во Дворце фестивалей показали фильм «Мсье Кляйн». Главную роль в киноленте играет, конечно же, герой вечера.

Напоминаем, что наибольшую популярность Алан Делон получил благодаря нескольким фильма. Среди них, например, «Рокко и его братья», «На ярком солнце» и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Виват кино России». Он начнется 20 мая и подойдет к концу 24 числа. В рамках фестиваля покажут фильмы, посвященные Году театра и 75-летию снятия блокады Ленинграда.