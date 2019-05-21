Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз

Фото: Gettyimages.ru
Фото: Gettyimages.ru

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон планирует выйти замуж в третий раз. Очередным избранником голливудской звезды стал комик Колин Жост, выступающий на шоу Saturday Night Live.

По информации Associated Press, пара приняла решение о женитьбе после нескольких лет знакомства. Дата свадьбы еще не назначена.

С 2008 по 2010 годы Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. В 2014-м она вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, с которым развелась через три года.

В 2018 году Йоханссон была названа самой высокооплачиваемой актрисой, заработавшей за 12 месяцев 40,5 млн долларов США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российский прозаик Захар Прилепин стал эпицентром скандала на литературном фестивале «Литр» во Владивостоке. Он избил местного поэта. Пострадавшим оказался поэт Спартак Голиков из Владивостока.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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