Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон планирует выйти замуж в третий раз. Очередным избранником голливудской звезды стал комик Колин Жост, выступающий на шоу Saturday Night Live.

По информации Associated Press, пара приняла решение о женитьбе после нескольких лет знакомства. Дата свадьбы еще не назначена.

С 2008 по 2010 годы Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом. В 2014-м она вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, с которым развелась через три года.

В 2018 году Йоханссон была названа самой высокооплачиваемой актрисой, заработавшей за 12 месяцев 40,5 млн долларов США.

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