“Теплосеть” проведет температурные испытания в Петербурге

Трубы готовят к новому отопительному сезону. Фото: pixabay.com
Трубы готовят к новому отопительному сезону. Фото: pixabay.com

Воду в трубах нагреют максимум до 40 градусов.

“Теплосеть Санкт-Петербурга” собирается испытать трубы, чтобы выявить проблемные участники, сообщили Gazeta.sPb в предприятии 21 мая. Испытания пройдут в Центральном, Московском, Фрунзенском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга.

Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Воду в трубах нагреют максимум до 40 градусов.

Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к новому отопительному сезону. Отопление в Санкт-Петербурге отключили 13 мая: в комитете по энергетике отметили, что среднесуточная температура превысила 10 градусов тепла.

В предприятии просят граждан сообщать о дефектах по телефону 004 или 112 с мобильного, если они их обнаружат.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что вчера в Санкт-Петербурга произошли две аварии на теплосетях: в Приморском и Фрунзенском районах Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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