Тимошенко не хочет референдума по вопросу о переговорах с Россией

Фото: страница в
Фото: страница в "Facebook" Юлии Тимошенко

Она считает, что идея неплохая, но не в этом случае.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Лидер партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что сейчас Украина должна беспокоиться о состоянии своей армии и о том, чтобы усиливать санкции против России. Экс-кандидатка в президенты убеждена, что пока не может быть и речи о заключении мирных соглашений.

«На референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке», — пояснила политик, имея в виду восток Украины, передает ТАСС.

Она также напомнила, что Порошенко не смог прийти к каким-то результатам по этому вопросу, так что нужно действовать. Для начала Украина должна получить международную поддержку, чтобы «РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе».

Напоминаем, что референдум хотел провести президент Украины Владимир Зеленский. Его хотели посвятить конфликту в Донбассе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Зеленский референдум тимошенко украина
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