В Ленобласти откроют центр профориентации и обучения

В рамках ПМЭФ-2019 выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Он заявил, что в Ленобласти ожидаются новации в области системы профтехобразования. Его сообщение представляло собой доклад, в котором отмечалось, что разработка в Ленобласти электронной платформы тестирования стала абсолютным новшеством. Кроме того, он отметил разработку и внедрение мобильных автобусов, представленных для прохождения профориентации в отдаленных населенных пунктах.

Ялов рассказал, что в Тосненском районе идет создание Центра опережающей подготовки преподавателей. Центр открывается на основе одного из местных колледжей. Ежегодно там будет проходить обучение около 1,5 тысяч человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург заключил 27 соглашений более чем на 180 миллиардов рублей на ПМЭФ.