Польша назвала вероятное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши найден бункер, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

На территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки исследователи обнаружили тоннель, который, по их мнению, не открывался со времен Второй мировой войны.

Попасть в предполагаемое хранилище археологам будет не просто, так как люк находится под стокилограммовой бетонной плитой.

Как отмечает радиостанция, в 2016 и 2017 годах в Мамерках уже проводились поисковые операции, которые не дали ожидаемого результата.

Напомним, янтарную комнату король Пруссии подарил Петру I. Она пропала из Царского села весной 1945 года, ее поиски продолжаются все послевоенное время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что под Кингисеппом археологи начинают раскопки времен Ивана Грозного.