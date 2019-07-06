Данные секретной британской лаборатории нашли на помойке

Минобороны начало расследование. Фото: pixabay.com
Минобороны начало расследование. Фото: pixabay.com

Ведомство в Портон-Дауне занималось расследованием отравления Скрипаля.

В Великобритании министерство обороны разбирается, как данные одной из научных лабораторий попали на помойку. Ведомство в Портон-Дауне в частности занималось расследованием отравления Скрипаля.

Житель Лондона нашел тысячи страниц с информацией, которая должна быть засекречена, в мусорном баке возле стоянки. Бумаги содержат данные о лаборатории с начала 1980-ых до 2018-го года, сообщает Daily Mail. В документах можно найти секретные пароли от компьютеров, снаряжение и расположение охранников, данные о секретном подразделении полиции. Экс-офицер полиции заявил, что подобная находка является “мечтой террориста”, передает издание.

Расследование происшествия уже началось. Сотрудники лаборатории Портон-Даун занимались делом Сергея Скрипаля, которого, возможно, отравили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Китае в смартфоны туристов ставят шпионское ПО.

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