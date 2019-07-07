Новая неделя в Петербурге начнется с грозы

Спасатели рекомендуют не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Спасатели рекомендуют не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Спасатели предупреждают о порывах ветра до 13 м/с.

Спасатели МЧС предупреждают петербуржцев о возможной грозе в первый день новой рабочей недели. Порывы ветра достигнут 13 м/с.

Дожди, гром и молния ударят по Петербургу во второй половине понедельника 8 июля, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 7 июля. Спасатели советуют не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

Стоит отметить, что синоптики предсказывали Петербургу дожди и на выходных, однако осадки если и были, то весьма незначительные. Сейчас в Петербурге 19 градусов тепла и хотя по небу ходят облака, светит солнце. Ветер дует со скоростью 3 м/с с Финского залива. Завтра в Петербурге обещают примерно ту же температуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что выходные в Санкт-Петербурге должны были стать дождливыми и пасмурными.