Песков опроверг сообщение о девушке, бросившейся под кортеж Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что под кортеж президента России Владимира Путина чуть не попала девушка.

Ранее в СМИ сообщили, что в Екатеринбурге во время визита Владимира Путина произошел инцидент на дороге. Под кортеж президента на выезде из Уральского федерального университета, якобы, бросилась молодая девушка.

Песков заявил, что все было совсем не так.

«На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков также добавил, что Путин остановил кортеж для того, чтобы поговорить с жителями Екатеринбурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин дал интервью в новом фильме Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».