“Единая Россия” претендует на все депутатские мандаты в Петербурге

Кандидаты пройдут по квартирам петербуржцев и расскажут о своих планах. Фото: pixabay.com

Кандидаты пройдут по квартирам петербуржцев и расскажут о своих планах. Фото: pixabay.com

Тетердинко считает, что отказы в регистрации кандидатов не являются массовыми.

Партия “Единая Россия” выдвинула на муниципальные выборы более 1,5 тысячи кандидатов. Александр Тетердинко подтвердил, что партия хочет получить все депутатские мандаты муципалитетов Петербурга.

Кандидаты пройдут по квартирам петербуржцев и расскажут об итогах 5 лет работы (ЕР получила большинство мандатов на выборах 2014 года) и что они хотят сделать в будущем, сообщили Gazeta.SPb в “ЕР” 17 июля.

Тетердинко заявил, что отказ в регистрации кандидатам не является массовым и часто связан с неправильным оформлением документов. В случае проблем Горизбирком оперативно разбирается в ситуации, уверен лидер фракции ЕР в Петербурге.

Муниципальные выборы пройдут 8 сентября. Петербург стал лидером по обращениям в ЦИК из-за выборов: 192 из 347 обращений поступили именно из Северной столицы, по данным СПБИК. При этом, по данным ВЦИОМ, “Единую Россию” сейчас поддерживают только 32,2% россиян — это минимум с 2006 года, когда этот показатель вообще начали считать. Только вчера суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.