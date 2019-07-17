Володин предложил изменить Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию, которые расширили бы полномочия парламента.

Володин опубликовал в «Парламентской газете» свою статью, где размышляет о том, что Конституция должна соответствовать вызовам времени. И хотя, безусловно, речь не идет об изменении базовых положений Основного закона, неплохо было бы осовременить документ и сбалансировать политический вес властных ветвей.

Вячеслав Володин пишет, что сейчас одобрение депутатов Госдумы требуется только при назначении президентом РФ главы кабинета министров. На формирование состава правительства Госдума не имеет никакого влияния, и поэтому Володин предлагает поправками в Конституцию расширить полномочия парламента.

«Было бы правильно, на мой взгляд, — рассуждает Володин, — чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства».

Несколько дней назад агентство Bloomberg распространило информацию, полученную от своих источников. Они сообщали, что в Кремле прорабатывают вопрос юридического обоснования продления власти Владимира Путина. Одной из вариантов решения задачи источники называли усиление роли парламента в политической жизни страны с одновременным усилением контроля над ним через партийное большинство «Единой России». Кроме того, предполагалось расширить полномочия премьер-министра и ослабить власть президента.

Проект Конституции в 1993 году был одобрен 58,4% избирателей при явке в 54,8%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кремль задумал реформу, чтобы сохранить Путина у власти