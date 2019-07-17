Власти Ленобласти создают фонд помощи дольщикам

В конце 2018 года проблемными считались 36 объектов. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов
В конце 2018 года проблемными считались 36 объектов. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов

Регион направит деньги на достройку проблемных объектов.

Власти Ленобласти создают фонд помощи дольщикам. Госдума приняла закон, после которого с июня регионы могут учреждать НКО в форме фонда — деньги пойдут на достройку проблемных объектов.

На портал дом.рф направили список долгостроев Ленобласти и сейчас данные наносят на карту единого портала, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти 17 июля. Фонд хотят создать до конца лета, и до завершения 2019 года он начнет пилотную работу.

На конец 2018 года в Ленинградской области обманутыми дольщикам считались примерно 15 тысяч человек, а общее число проблемных объектов составляло 36 долгостроев. С 1 июля вступил в силу закон об эскроу-счетах в долевом строительстве, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

Ранее стало известно, что “Норманн” официально признан банкротом.

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